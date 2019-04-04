Москва, 4 апреля, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Минимальные размеры ручной клади ввести для авиакомпаний технически невозможно, сообщил журналистам заместитель российского министра транспорта Александр Юрчик.

Blog Tyrant Ручная кладь

«Мы изучали возможность ввести какие-то габариты — это практически невозможно, — заявил Юрчик. — Технологически невозможно».

По словам замглавы ведомства, Минтранс намерен следить за авиаперевозчиками, чтобы они не злоупотребляли законодательством и не слишком ограничивали размер ручной клади.

Читайте также: «Аэрофлот» назвал цены на багаж при покупке безбагажных билетов

Напомним, некоторые авиакомпании так ограничили минимальный размер ручной клади для своих пассажиров, что под этот стандарт почти ничего не подпадает и приходится сдавать в багаж почти все вещи.

Так, лоукостер «Победа» ввел минимальный размер одного места ручной клади параметрами 36×30×4 сантиметров и весом не более десяти килограммов. После этого Минтранс РФ предложил ввести норму по минимальному размеру ручной клади для авиакомпаний.