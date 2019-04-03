Мадрид, 4 апреля, 2019, 02:59 — ИА Регнум. Комитет Европарламента по внутренним делам назвал Гибралтар «колонией британской короны», сообщает испанская газета El Pais.

Port of Gibraltar Гибралтар

Газета отмечает, что с точки зрения Испании такая характеристика Гибралтара является позитивным знаком, который может помочь решить территориальный спор с Великобританией по поводу принадлежности Гибралтара после Brexit.

«Евросоюз поддерживает Испанию в этом вопросе как в Европарламенте, так и в Совете Евросоюза», — утверждает депутат Европарламента от Испании Эстебан Гонсалес Понс.

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Газета считает, что определение Гибралтара как британской колонии должно быть включено в визовый регламент.