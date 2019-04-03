Вашингтон, 4 апреля, 2019, 02:43 — ИА Регнум. Соединенные Штаты подготовили план помощи Венесуэле на случай ухода законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил глава Национального экономического совета администрации президента США Лоуренс Кадлоу, передает телеканал CNN.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Кадлоу заявил, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на отстранении от власти Мадуро. При этом Вашингтон уже подготовил план экономической помощи Венесуэле, получивший название «День 2». Такое название план получил из-за того, что помощь Венесуэла якобы получит уже на второй день после ухода законно избранных властей. Кадлоу добавил, что Вашингтон уже ведет переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении финансовой помощи Венесуэле.

«У нас есть финансовый план. Существуют планы по продовольствию… Работаем с банками в регионе, чтобы они нам помогли в этом деле», — заявил он.

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Агентство Bloomberg отмечает, что в этот план входит ввоз наличных долларов в Венесуэлу и их раздача местному населению. Для этого будут использоваться банки и программы для смартфонов. Кадлоу отметил, что эти планы постоянно обсуждаются с американской марионеткой Хуаном Гуайдо.