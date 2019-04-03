Киев, 4 апреля, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Сорт хлеба «Стахановский» был переименован в «Галицкий» производителем — одним из украинских заводов, сообщил журналистам представитель предприятия.

На Украине

Он пояснил, что сорту хлеба пришлось дать другое название по инициативе региональных властей. Заместитель главы Николаевской области Вячеслав Боня усмотрел в названии «Стахановский» нарушение закона о декоммунизации.

От властей региона на завод было направлено письмо с разъяснениями по поводу советского шахтера, Героя Социалистического Труда Алексея Стаханова. После этого на предприятии придумали другое название: теперь хлеб — «Гаоицкий».

Напомним, закон о декоммунизации на Украине вступил в силу 21 мая 2015 года. Эта норма предполагает переименование советских названий, в том числе городов, и других мер борьбы с «коммунистической идеологией», в том числе снос памятников времен СССР.

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