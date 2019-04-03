Москва, 4 апреля, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не смогут добиться исключения Турции из НАТО за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Defence.gov Флаги США и Турции

«Пенс предложил Турции выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО. Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса. Администрация Трампа нередко делает заявления, которые она не в силах выполнить. Это одно из таких заявлений», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция должна выбрать между статусом члена НАТО и закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». По его словам, покупка российского вооружения ставит под угрозу единство Североатлантического альянса. В свою очередь в Турции неоднократно подчеркивали, что большинство союзников по НАТО не возражают против закупки С-400 Анкарой.