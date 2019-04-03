Ереван, 4 апреля, 2019, 01:55 — ИА Регнум. В первом квартале текущего года в Армении было собрано на 57,4 млрд драмов ($118,3 млн) больше налогов и сборов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает комитет государственных доходов (КГД) Армении.

За первые три месяца этого года было запланировано собрать 285,1 млрд драмов, но в госбюджет поступило 296,5 млрд драмов. За январь — март 2018 года — месяцы, предшествовавшие смены власти в Армении, КГД смог собрать значительно меньшую сумму — 239,2 млрд драмов.

«В первом квартале 2019 года, по сравнению с первым кварталом 2018 года, налоговые поступления увеличились на 55,5 млрд драмов или на 32,8%, таможенные поступления — на 2,8 млрд драмов или на 4,1%, а в общей сложности — на 57,3 млрд драмов или на 24,7%», — пояснил глава КГД Армении Ананян.

Тот факт, что за январь-март этого года удалось собрать на 24,7% налогов и сборов больше, чем за тот же период прошлого года, Давид Ананян объяснил в основном сокращением теневой экономики и в меньшей степени экономическим ростом.

Прошлый год страна завершила с экономическим ростом на уровне 5,2%, а в январе-феврале этого года индекс экономической активности составил 6,5%.

«У нас нет экономического роста. Индекс экономической активности не настолько велик, чтобы обеспечить эти впечатляющие данные. Это скорее результат совместной работы, рост зафиксирован за счет сокращения тени. При этом, начиная с середины прошлого года, как благодаря нашей работе, так и благодаря повышению уровня правосознания… сокращение тени является совместной деятельностью, когда налогоплательщики, внемля также нашим призывам, сами декларируют более точные обороты, базы налогообложения, следовательно, также налоги», — сказал глава КГД.

По мнению экономистов, эти цифры показывают, что при прежних властях огромные суммы скрывались от госбюджета, и усилия нынешнего правительства в направлении сокращения теневой экономики уже дают свой результат.