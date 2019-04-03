Вашингтон, 4 апреля, 2019, 01:52 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил свою привычку трогать людей тем, что для него физический контакт с человеком является частью коммуникаций. Соответствующее заявление он сделал в своем видеообращении на официальной странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Всю свою карьеру я старался добиваться человеческих контактов… Я жал людям руки, я их обнимал, я клал свои руки на плечи мужчинам и женщинам… Это был для меня лишь способ показать им, что я заинтересовал, что я их действительно слушаю», — заявил он.

Он подчеркнул, что никогда даже и не задумывался стать равнодушным политиком, а всегда хотел быть коммуникабельным. Байден добавил, что обвинения в его адрес связаны, по всей видимости, с изменением норм в обществе, в частности, касающихся защиты личного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байдена женщины дважды обвинили в непристойных прикосновениях и странных жестах. Впервые его обвинила Люси Флорес, заявив, что Байден поцеловал ее в затылок на публичном мероприятии. Второе обвинение выдвинула гражданская активистка Эми Лаппос, заявившая, что Байден на званом ужине в 2009 году схватил ее за голову.