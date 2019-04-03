Москва, 4 апреля, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Актер и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский «дерзко и грамотно» поставил своего соперника, действующего президента страны Петра Порошенко на место, выдвинув ему ультиматум о публичных дебатах, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский дерзко и грамотно поставил Порошенко на место. Если Порошенко примет условия Зеленского, он отдаст ему инициативу. Не примет, будет выглядеть трусом, вновь, как в 2014-м, уклонившимся от дебатов. Это лишь подтвердит, что он делает ставку на огромный подлог 21 апреля», — заявил сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля кандидат в президенты Украины, вышедший во второй тур, Владимир Зеленский вызвал на публичные дебаты своего соперника Петра Порошенко. При этом Зеленский заявил, что дебаты должны состояться на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а все журналисты будут иметь право присутствовать на них. Для ответа Зеленский отвел Порошенко 24 часа.