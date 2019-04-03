Лондон, 4 апреля, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Палата общин парламента Великобритании проголосовала против очередного голосования по альтернативам проекту соглашения об условиях выхода страны из ЕС, достигнутого премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй с руководством Евросоюза. Ход голосования транслировался на парламентском телеканале.

В британском парламенте

Сообщается, что инициативу выдвинул депутат Лейбористской партии Хилари Бенн. Голоса разделились поровну — 310 депутатов проголосовали в пользу инициативы, еще столько же — против. Решающий голос оказался у спикера Палаты общин Джона Беркоу, который высказался против проведения очередного голосования об альтернативах Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости очередной отсрочки даты выхода страны из ЕС. По ее словам, «жесткий Brexit» является худшим из всех вариантов, а проект соглашения с ЕС, достигнутый в ходе переговоров, парламент отказался принимать уже трижды.