Тирасполь, 4 апреля, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Приднестровье находится далеко впереди с точки зрения развития демократии, институтов власти и экономики, чем Палестина, и потому имеет основания просить схожего с Палестиной специального статуса в ООН. Об этом заявил Президент ПМР Вадим Красносельский, комментируя участие главы официального представительства Приднестровья в Москве в работе прошедшей в Женеве 40-й сессии Совета по правам человека ООН, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

«Существует такая международная форма, — сказал Красносельский. — Есть пример — Палестина. Палестина и Приднестровье, на мой взгляд, несравнимы. Мы далеко впереди с точки зрения развития демократии, институтов власти и экономики. Тем не менее, у Палестины есть данный статус, у нас — нет. Поэтому мы, опираясь на этот пример, и обратились к ООН с просьбой о придании Приднестровью специального статуса».

Президент добавил, что просил генерального секретаря ООН о том, чтобы в ООН Приднестровью была предоставлена площадка для «доведения информации о том, что представляет собой наша республика, что здесь происходит, в том числе и в сфере прав человека». «Мы были услышаны. Диалог пошел», — подчеркнул Красносельский.

Участие официального председателя ПМР в Москве Леонида Манакова в конференции ООН состоялось по приглашению самой Организации Объединенных Наций, которое поступило в адрес Приднестровья, отметил президент.

Он обратил внимание, что старший эксперт ООН по правам человека Томас Хаммарберг, недавно снова побывавший в ПМР, чтоб оценить положение с правами человека, говорил о том, что Приднестровье продвинулось вперед и может служить примером для соседей.

«В развитие наших отношений Леонид Манаков и был приглашен в Женеву на 40-ю сессию ООН по вопросу прав человека и выступил с докладом о том, как они соблюдаются в Приднестровье — в непростых условиях существования нашего государства. В конце выступления им был сделан вывод о том, что соблюсти права представителей всех национальностей, проживающих в Приднестровской Молдавской Республике, и остальных категорий граждан можно только при условии сохранения приднестровской государственности», — добавил Красносельский.

Отвечая на вопрос о том, является ли это шагом к признанию ПМР, президент сказал: «Признание не может свалиться как снег на голову. Нельзя проснуться признанным государством. Это сложная работа президента, Министерства иностранных дел, да и всего народа Приднестровской Молдавской Республики. И мы должны использовать все возможные площадки, а площадка ООН — одна из самых эффективных. Она позволит нам довести информацию о Приднестровье».

«Мы должны показать, что мы честные, открытые, что с нами можно иметь дело в любых аспектах. Приднестровье не выдернуто из мира, мы являемся частью международных отношений. Поэтому площадка ООН интересна нам для того, чтобы показать, кто мы есть на самом деле, чтобы разбить ложное представление о Приднестровье, которое до сих пор существует за пределами республики», — подвел итог глава приднестровского государства.