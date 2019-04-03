Киев, 4 апреля, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Голосование на тему правомочности участия в дебатах с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским запустил президент этой страны Петр Порошенко в Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Порошенко в опросе спрашивает, нарушать ли ему положения закона о проведении дебатов. Таким образом он ответил на «ультиматум» Зеленского по поводу дебатов на стадионе «Олимпийский».

В опросе сказано, что закон «О выборах президента Украины» определяет, что «теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире».

«На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?» — спрашивает Порошенко.

Далее он предложил два варианта: «Действовал бы законно» и «Нарушил бы закон», очевидно, имея в виду свое участие в дебатах.

На вопросы Порошенко ответили порядка 12 тыс. человек: 82% считают, что ему не следует нарушать закон, 18% — что следует нарушить. То есть большинство одобрили бы соблюдение закона о выборах.

Напомним, Порошенко пригласил Зеленского на дебаты в ночь выборов. После этого Зеленский в ответ вызвал Порошенко, но на своих условиях, одним из которых стало место проведения — стадион «Олимпийский».

Другим условием стало освещение процесса в СМИ. Зеленский заявил, что их имеют право транслировать в прямом эфире все украинские телеканалы, а также на них могут присутствовать все журналисты.

«Кандидаты должны обязательно пройти экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ Порошенко заявил, что не согласен на те условия, которые выдвигает оппонент.

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