Кишинёв, 4 апреля, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией в Молдавии задержали консула Молдавии в Одессе Сергея Шептеличь по обвинению в коррупции. Как сообщили в прокуратуре, консула задержали в Одессе и доставили в Кишинев, где он получил запрет на выезд из страны в течение 30 суток, передает ИА REGNUM.

Коррупция

По данным следствия, в апреле 2018 года молдавский консул в Одессе выдал гражданам Сирии и Египта вид на жительство в Молдавии на 60 суток вопреки положениям закона, а в обмен на свою услугу дипломат затребовал и получил взятку.

В деятельность группы были вовлечены и другие чиновники. Все они признали свою вину, однако Шептеличь свою вину отрицает.

Молдавским государственным служащим, проходящим по этому делу, грозит тюремное заключение сроком до шести лет и штраф в размере от $2900 до $5800, а также запрет на право занимать определенные должности на срок до пяти лет.