Вашингтон, 4 апреля, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства США объявило о закрытии исследовательской программы для борьбы с токсоплазмом, подразумевающей эксперименты над кошками, передает радиостанция NPR.

Сообщается, что решение свернуть исследовательскую программу было принято под давлением общественности. Пресс-секретарь ведомства Ким Каплан заявила, что опыты над животными были остановлены еще в сентябре 2018 года и не будут возобновляться. Имеющиеся 14 неинфицированных кошек будут отданы сотрудникам лаборатории.

Напомним, программа по исследованию токсоплазмоза — заболевания, вызываемого внутриклеточным паразитом — подразумевала инфицирование кошек паразитом. Американские зоозащитники резко критиковали эту программу, которая велась с 1982 года, считая инфицирование кошек жестоким. Отмечалось, что за годы исследований погибли более трех тысяч животных.