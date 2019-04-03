Манила, 4 апреля, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Работники филиппинской таможни обнаружили 757 живых тарантулов, которые пытались въехать в страну в посылке в девяти пачках из-под печенья и овсяной каши, сообщает газета Philippine Star.

George Chernilevsky Тарантул

Сообщается, что груз прибыл в филиппинскую столицу Манилу из Польши. Общая стоимость пауков оценивается в 310 тысяч филиппинских песо (около $5,9 тыс). В таможенной декларации груз был заявлен как «коллекционные предметы». Груз предназначался жителю города Калоокана, который был арестован при попытке забрать посылку. Ему предъявлены обвинения в нарушении таможенного законодательства, а также законов в области охраны дикой природы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта таможня китайского города Чунцина изъяла около 40 изделий из слоновой кожи и шкуры волка. Посылка была изъята в соответствии с международным законодательством.