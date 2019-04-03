Киев, 4 апреля, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Фотографии с места ликвидации военнослужащей ВСУ Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы в Facebook, украинский паблик «Вернись живым».

Скриншот facebook.com / Повернись живим Место гибели «Ведьмы»

Под заголовком «Так выглядит смерть» вышел пост с фотографией, на которой — блиндаж, где 2 апреля были убиты военнослужащие 46-го отдельного батальона «Донбасс-Украина» Яна Червоная и Александр Милютин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Червоная — это член карательного батальона «Донбасс-Украина» с позывным «Ведьма». Она была убита в ходе нападения на позиции Народной милиции ЛНР, который ее батальон атаковал в нарушение перемирия.

Украинские военные были пьяны и дважды зарядили миномет, который из-за этого разорвало.

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