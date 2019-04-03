Озёрск, Челябинская область, 4 апреля, 2019, 00:16 — ИА Регнум. На территории одной из школ города Озёрка (Челябинская область) была замечена кошка, которую узнали многие пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот vk.com / Подслушано в Озёрске Кошка Маруся. Озёрск

В паблике «Подслушано в Озёрске» 1 апреля была выложена фотография серой кошки, которую обнаружили в местной школе. Многие подписчики не просто узнали кошку, но и назвали адрес ее проживания.

Оказалось, что, вопреки предположениям автора фотографии, это не кот, а кошка Маруся. Один из пользователей Юрий Б. написал:

«Кошка это. Иртяшская, 7, 5 подъезд. Провожает до школы своего хозяина и встречает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске на Кировке есть скульптура в честь преданного пса, который два года ходил на остановку и ждал хозяина. Житель Челябинска погиб, но собака об этом не знала и приходила встречать его.

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