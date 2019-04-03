Москва, 4 апреля, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Вице-президент государственной корпорации «Роснефть» по газу Влада Русакова покидает свой пост, однако остается в правлении компании. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Rosneft.ru Влада Русакова

По данным источника, Русакова уходит в отставку с поста вице-президента по собственному желанию. При этом она остается одним из руководителей «Роснефти» и членом правления, отвечающим за развитие газовых проектов.

Отмечается, что Русакова проработала в отрасли более 40 лет, она является одним из ценнейших специалистов газовой отрасли, а также обладает уникальным опытом и авторитетом в профессиональном сообществе. В «Роснефти» Рускова всегда будет востребована, подчеркнули в компании.

По данным РБК, Рускова может занять пост советника главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Полномочия куратора газового бизнеса «Роснефти» перераспределят среди других вице-президентов компании.

Стоит отметить, что Русакова была назначена на должность вице-президента «Роснефти» по газовым вопросам в 2013 году. Примечательно, что до перехода в «Роснефть» Рускова с 2003 года была главным стратегом Газпрома.