Чебоксары, 4 апреля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске устанавливаются обстоятельства гибели двух детей при пожаре в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Mil.ru Пожарная машина

Пожар произошёл 3 апреля около 19:45 часов в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома по Речному бульвару. По данным управления, в результате возгорания погибли четырёхлетняя девочка и мальчик в возрасте 1 года 8 месяцев.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины возгорания. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ГКЧС Чувашии, с начала года на территории республики зарегистрировано 258 пожаров, что на 15,15% больше аналогичного периода прошлого года (224). В результате пожаров погибли 24 человек, в то время как за аналогичный прошлогодний период — 19. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек. Предварительный материальный ущерб превысил 16 млн рублей.