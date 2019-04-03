Таллин, 3 апреля, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Порядка двадцати кораблей ВМС стран НАТО, Швеции и Финляндии прибудут в Балтийское море для участия в учениях Baltic Protector, сообщает 3 апреля пресс-служба военного ведомства Эстонии.

U.S. Marine Corps Солдаты НАТО в Эстонии

Уточняется, что министр обороны Эстонии Юри Луйк участвовал в совещании глав военных ведомств единых экспедиционных войск НАТО (Joint Expeditionary Forces), посвященном вопросам проведения этих учений.

Пресс-служба отмечает, что в итоге совещания эстонский министр обороны получил удовлетворение.

Учения Baltic Protector должны состояться летом текущего года с участием порядка 20 боевых кораблей стран НАТО, а также трёх тысяч военнослужащих альянса.

Напомним, единые экспедиционные войска (Joint Expeditionary Forces) НАТО под командованием Британии были учреждены в июне 2018 года в Лондоне с участием Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.