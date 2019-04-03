Москва, 3 апреля, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в многоэтажном жилом доме вечером 3 апреля в московском районе Рязанский. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

По информации ведомства, возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по улице 1-я Новокузьминская.

«Происходило загорание личных вещей и мебели на площади 35 квадратных метра», — уточнили в МЧС.

Сообщается, что прибывшим пожарным удалось в течение 20 минут ликвидировать возгорание. В ходе тушения огня с верхних этажей были спасены четыре человека.