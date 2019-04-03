Вашингтон, 3 апреля, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Германия до сих пор не довела свой военный бюджет до обещанных 2% от ВВП, заявил 3 апреля вице-президент США Майк Пенс в ходе конференции глав МИД стран — членов НАТО.

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По словам Пенса, своих обещаний по увеличению военного бюджета не выполняют многие страны НАТО, но Германия является самым заметным из этих нарушителей.

«Германия до сих пор отказывается от необходимого уровня расходов на нашу общую оборону в размере 2% от ВВП. Германия должна тратить больше!» — заявил Майк Пенс.

Кроме того, вице-президент США обвинил Берлин в желании превратиться в заложника России, что выражается в продолжении строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Это просто недопустимо для крупнейшей экономики Европы, упорно игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать своей и нашей обороноспособностью», — подчеркнул вице-президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии сопротивляется давлению США в вопросах военного бюджета и газопровода «Северный поток — 2». В частности, Берлин согласен увеличить свой военный бюджет только до 1,5% от ВВП, да и то к 2025 году.

Напомним, основная часть военных расходов стран НАТО является платой за американские системы вооружений и размещение войск США на своих территориях.