Москва, 3 апреля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Всё чаще в европейской предпринимательской среде раздаются голоса, что бизнес устал от геополитических осложнений, от неопределённости, которая порождается конфликтами и конфронтацией, что Европа и Европейский Союз — не тождественные понятия, а экономическое благополучие всего европейского континента зависит от тесного хозяйственного сотрудничества всех стран, расположенных в этой части света, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Владимир Падалко.

Флаг Словакии

«Действительно, европейский бизнес из России не уходит, к российскому рынку интерес не теряет, чему свидетельством стал целый ряд событий, к которым ТПП России имела прямое отношение или в подготовке которых принимала участие. Назову только самые последние: российско-чешская деловая конференция в Праге (5 марта), встреча президента России Владимира Путина с деловыми кругами Великобритании (20 марта), визит в Москву Федерации бельгийских торговых палат (20 марта), визит в Россию министра экономики Германии Петера Альтмайера (2 апреля), в программу которого включено открытие первого в России завода компании «Даймлер», — говорит Падалко.

Кроме того, вице-президент ТПП РФ отмечает, что правительства стран ЕС стали больше внимания уделять развитию своих экономик, улучшение состояния которых является приоритетом для населения каждой отдельной страны. Одно из направлений — активизация деловых контактов с крупными мировыми рынками, в том числе с Россией. Характерным показателем в этом плане стало возобновление регулярных контактов с европейскими партнерами на уровне межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству (МПК). Последняя сессия МПК, с Чехией, прошла в Праге 6 марта, следующая, с Ирландией, состоится в Москве 10 апреля.

«Подтверждением указанной тенденции стал также состоявшийся 1−3 апреля визит в Москву делегации Словацкой ТПП во главе с её президентом Петером Мигоком, занимающим также пост почётного президента Всемирной федерации торговых палат. В ходе состоявшихся встреч с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным, генеральным директором Центра международной торговли Владимиром Страшко, генеральным директором АО «Экспоцентр» Сергеем Бедновым словацкая сторона заявила о твёрдом намерении активизировать деловое сотрудничество с Россией. Первым шагом стало открытие в Москве представительства Словацкой ТПП, которое состоялось 3 апреля. Также был обсуждён вопрос организации в 2021 г. в Москве Национальной выставки Словакии», — рассказал Владимир Падалко.