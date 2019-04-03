Мадрид, 3 апреля, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Пожав друг другу руки перед камерами, американский президент Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приступили во вторник, 2 апреля, к встрече в Белом доме, предваряющей вашингтонский саммит, на который съехались представители 29 стран, входящих в Североатлантический Альянс.

The White House Дональд Трамп и Йенс Столтенберг

В ходе общения со Столтенбергом глава США отметил уверенное увеличение оборонных расходов своих европейских союзников, однако предупредил, что «в какой-то момент» вложения должны возрасти. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. «Мы довольны колоссальным прогрессом, который осуществился за последние два года, чтобы наши союзники платили более справедливую долю, и наша цель — достичь этих 2%», — сказал Трамп, чтобы вскоре потребовать у главы НАТО роста взносов в будущем.

Далеко не вся встреча состояла из похлопываний по спине, поскольку американский президент в очередной раз обратился к пикировке с Берлином. «Они не вносят справедливый вклад. Я очень уважаю Ангелу (Меркель) и Германию, но они могли бы делать гораздо больше», — посетовал он. При этом Трамп подчеркнул, что семь стран НАТО уже направляют 2% своего ВВП на оборону, другие «приближаются» к этой отметке, а третьи сейчас только начинают платить. Германия же тратит на эти цели всего 1% ВВП, в то время как США — больше 4%.

Столтенберг, со своей стороны, еще раз поприветствовал стойкую приверженность делу НАТО администрации Трампа и пообещал, что к концу 2020 года взносы увеличатся на 100 млрд долларов. «Мы работаем лучше, чем когда бы то ни было, и это свидетельствует о прочности альянса», — сказал норвежец.

Встреча Трампа и Столтенберга лицом к лицу произошла в Овальном кабинете в канун 70-летия подписания Североатлантического договора, который официально ознаменовал появление НАТО. По этому случаю 3 и 4 апреля министры иностранных дел государств, входящих в Альянс, встречаются в американской столице.

Саммит проходит в один из худших моментов в истории отношений США и их союзников, подчеркивает El Mundo: с тех пор как два года назад Дональд Трамп пришел к власти, он ни разу не дал передышки своим европейским партнерам, заставляя их отвечать за отсутствие финансового компромисса в Америке. Месяцами он давил на европейцев — как на публике, так и в частном порядке — требуя увеличения экономических взносов и направления 2% ВВП на оборону (что было обговорено на саммите в Уэльсе в 2014 году).

Перед тем, как выиграть выборы в 2016-м, Трамп критиковал Североатлантический Альянс, называя его «устаревшим». Позднее он поумерил свои нападки и в прошлом году даже сказал в присутствии немецкого канцлера Ангелы Меркель, что НАТО — «чудесная» организация, однако «мантра» американца осталась прежней. Некоторые страны, повторял он, особенно Германия, пользуются США и не делают достаточных вложений. Высказывания такого рода неизменно сопровождались завуалированной угрозой покинуть НАТО, если ничего не изменится.