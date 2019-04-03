Каракас, 3 апреля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Российское военное присутствие в Венесуэле подогревает глубокий кризис в стране Карибского бассейна, считает испанское издание La Vanguardia. Отправка туда сотни консультантов и открытие центра подготовки пилотов со стороны Москвы привели к эскалации геополитического напряжения в регионе. Эту тему США поднимет в этот четверг, 4 апреля, на министерском саммите в Вашингтоне, в то время как правительство соседней Колумбии оказалось в ситуации «диалектического противостояния» по трем направлениям (с учетом Каракаса и Кремля), якобы получив предупреждение от русских.

Плаца Боливар в Каракасе, Венесуэла

Россия и ее роль в Венесуэле — ключевая тема встречи министров иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса, которая проходит в американской столице с 3 по 4 апреля. Владимир Путин перешел к действию, чтобы защитить своего союзника Николаса Мадуро, после того, как полсотни стран (в числе которых — значительная часть членов НАТО) признали легитимность власти оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя исполняющим обязанности президента, что усилило слухи о военном вторжении с целью свергнуть чавизм.

На исходе марта в Каракас прибыли два самолета с сотней российских военнослужащих на борту, среди которых были и эксперты по кибербезопасности, чья официальная задача заключалась в помощи с техническим обслуживанием оборудования, приобретенного Венесуэлой у Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2001 году.

«Тем не менее по прошествии времени стало понятно, что Кремль метит территорию и может без стеснения признаться в своей активности в стране: во-первых, в установке противоракетного щита на базе El Sombrero (в 200 километрах от венесуэльской столицы), а теперь — в открытии подготовительного центра для пилотов вертолетов в минувший четверг… и в ратификации строительства мастерской по техническому обслуживанию», — пишет La Vanguardia, оценивая российское присутствие в Венесуэле.

Действуя таким образом, Путин остается глухим к предупреждениям американского президента Дональда Трампа, который на прошлой неделе заявил, что «Россия должна уйти из Венесуэлы», после того, как принял в Овальном кабинете жену Гуайдо Фабиану Росалес. Через несколько часов спикер российского МИДа Мария Захарова ответила на это, что ни Россия, ни Венесуэла не являются провинциями Соединенных Штатов. Также она отметила, что действия РФ не меняют баланс сил в регионе и никому не угрожают — кроме того, Россия поддерживает легитимную власть, т. е. правительство Мадуро.

Прибытие российских военных в Венесуэлу обострило и отношения с Колумбией. Согласно сведениям издания El Tiempo de Bogotá, российский посол в колумбийской столице Сергей Кошкин отправил письмо в парламент страны с уведомлением, что «нелегитимное использование военной силы против Венесуэлы со стороны других государств, поддерживающих оппозицию, будет расценено Советом Федерации Федерального собрания РФ исключительно как акт агрессии против суверенного государства и угроза миру и международной безопасности».