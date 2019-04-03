Москва, 3 апреля, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России осуществили плановый полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает 3 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Alex Beltyukov Дальний бомбардировщик Ту-160

Уточняется, что ракетоносцы прошли в нейтральном воздушном пространстве и сопровождались истребителями-перехватчиками МиГ-31.

Полёт продолжался свыше 13 часов. В ходе выполнения этой задачи экипажи выполнили дозаправку в воздухе.

Пресс-служба отмечает, что часть полёта прошла в сопровождении истребителей F-16 из состава ВВС Норвегии и Дании.

Кроме того, подчеркивается, что все полёты ВКС России строго соответствуют нормам международных правил использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля британское военное ведомство сообщило о полётах российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 у границ Великобритании.