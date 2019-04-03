Мадрид, 3 апреля, 2019, 23:00 — ИА Регнум. «Над политиками Соединенного Королевства довлеет общее чувство конфуза. Нередко от них можно услышать признание, что их страна превратилась в «посмешище Европы». Премьер-министр Тереза Мэй стала козлом отпущения, которого винят во всех демонах, выпущенных на свободу Брекситом и имеющих мало общего с преимуществами и неудобствами принадлежности к Европейскому союзу. Сведение счетов, копившихся десятилетиями внутри двух главных образований — партии консерваторов и партии лейбористов — вот что обнажилось в последние недели», — описывает ситуацию в Великобритании испанское издание El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Популизм, подпитываемый референдумом 2016 года, разрушил доверительные отношения и зависимость каждого депутата от своего избирательного округа. Но главное, что государство, привыкшее к бинарному распределению власти, когда победитель может пользоваться всеми правами в течение отпущенного ему периода, оказалось неспособно найти возможность договориться, чтобы выйти из кризиса.

Правительство против парламента, евроскептики против умеренных, левые противники капитализма (недоверчиво относящиеся к Брюсселю) против центристского проевропейского лейборизма, городские образованные космополиты против «внутренней Англии», ретроградной и раздражительной. Вот несколько ключей к пониманию того, почему страна, проявлявшая прагматизм в прошлом столетии, сегодня не узнает саму себя, пишет испанское СМИ.

Обращаясь к истокам случившегося, El Pais отмечает: когда консервативная партия «пробудилась» и 52% британцев поддержали выход из ЕС, «монстр внутренней разобщенности» был уже тут как тут. Пренебрежение к Европе — скорее как чувство или выражение презрения — объединяло общество, однако мало кто задумывался, каким образом можно осуществить на практике столь сложное решение с такими радикальными последствиями.

Дэвид Кэмерон, ответственный за референдум, о котором никто не просил, покинул пост. Евроскептики Борис Джонсон и Майкл Гоув нейтрализовали друг друга в игре предательства и вероломства. И Тереза Мэй, на которую никто не ставил, оказалась на Downing street со всей полнотой власти в руках. Раньше она занималась кампанией в пользу членства в ЕС, и вот теперь ей поручили задачу привести Соединенное Королевство на «землю обетованную» Брексита.

Терять власть Мэй начала с первой минуты. Ее изначальной ошибкой был поиск недостижимого равновесия между евроскептиками и умеренными внутри правительства. Последствиями этого стали годы тупика, внутренние кризисы каждую неделю, лавина отставок (Брекситом занимается уже третий министр) и потеря «коллегиальной ответственности». Было много и другого «грязного белья», выставленного напоказ всему миру.

Второй ошибкой стало проведение досрочных выборов в 2017 году, на которых премьер-министр потерпела громкое фиаско, потеряв парламентское большинство, доставшееся ей от предшественника. Тогда она оказалась заложницей своих североирландских партнеров из партии DUP.

Но третья ошибка Мэй была самой серьезной, что припомнил ей в минувший понедельник Джулиан Смит в вызвавшем споры интервью BBС. Она не поняла, что послание, которое имплицитно несло в себе поражение на выборах, заключалось в следующем: премьер-министр уполномочена лишь добиваться «мягкого» Брексита, основанного на компромиссе.