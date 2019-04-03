Москва, 3 апреля, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся. Инцидент произошел в эфире накануне, 2 апреля.

Andreynorkin.ru Андрей Норкин

Сперва Норкин дискутировал с одним из гостей передачи — Сергеем Лойко. Речь шла о ситуации на Украине. Затем последовал рекламный блок, а после него Норкина в эфире уже не было — его место занял Александр Гурнов.

«Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается», — сказал Гурнов, объясняя своё присутствие в передаче.

Телезрители выразили свою обеспокоенность тем, что Норкин исчез. В комментариях на видеохостинге YouTube, где также велась трансляция передачи, пользователи написали, что Норкин является лучшим ведущим для данной передачи, и выразили опасение, что он почувствовал себя нехорошо.

Сам Норкин пока никак не прокомментировал ситуацию.

Стоит отметить, что в эфире «Места встречи» Норкин довольно часто конфликтовал с гостями передачи и даже выгонял их из студии. Иногда дело доходило до рукоприкладства.