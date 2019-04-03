Лондон, 3 апреля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. В столице Великобритании в последнее время наблюдается «всплеск насилия с применением холодного оружия», говорится в распространённом 3 апреля заявлении посольства России в Лондоне.

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Российские дипломаты обращают внимание, что только за последние семь дней жертвами ножевых ранений в британской столице стали шесть человек.

«У пяти потерпевших зафиксированы ранения разной степени тяжести, в том числе влияющие на качество дальнейшей жизни. Один из пяти пострадавших, по сообщениям полиции, находится в критическом состоянии», — отмечается в сообщении.

В посольстве призвали граждан проявлять бдительность и, по возможности, избегать мест массового скопления людей, а также внимательно следить за оповещениями и следовать рекомендациям правоохранительных органов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британская полиция сообщила, что 28 марта российский гражданин скончался в результате нападения на него с ножом в Лондоне. Посольство России в Соединённом Королевстве в настоящее время проверяет данную информацию.