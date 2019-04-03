Вашингтон, 3 апреля, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Турция должна сделать выбор между статусом члена НАТО и закупкой российских комплексов ПВО С-400, заявил 3 апреля в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс ПВО С-400

По мнению Пенса, контракт Турции по С-400 ставит под угрозу единство стран — членов Североатлантического альянса.

«Турция должна выбрать между статусом ключевого партнера самого успешного военного альянса в истории человечества и своими непродуманными решениями, подрывающими этот альянс», — заявил Майк Пенс, выступая на Атлантическом совете.

Особое возмущение Пенса вызвал тот факт, что Анкара продолжила реализацию контракта по С-400 даже после предложения Вашингтона поставить Турции системы Patriot.

При этом вице-президент США напомнил, что блокировка участия Турции в программе истребителя пятого поколения F-35 не только наносит вред обороноспособности Анкары, но и вредит турецким производителям комплектующих для этого самолёта.