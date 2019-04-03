Посольство проверяет информацию об убийстве гражданина России в Лондоне
Лондон, 3 апреля, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Российские дипломаты проверяют информацию о смерти, предположительно, гражданина России в результате ножевого ранения в Лондоне. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба посольства в Великобритании.
Ранее полиция Лондона сообщила о том, что 28 марта российский гражданин скончался в результате нападения с применением холодного оружия.
Как отметили в посольстве, по имеющимся данным, «жертва покушения не была случайной, и нападавшие действовали преднамеренно».
«Посольство поддерживает контакт с полицией и родственниками погибшего. В настоящее время проводится проверка наличия у него российского гражданства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае подтверждения гражданства погибшего дипломаты рассчитывают на выполнение британской стороной «всех обязательств по консульским конвенциям».