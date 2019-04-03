Юрьев-Польский, Владимирская область, 3 апреля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё шестеро пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса во Владимирской области. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе регионального управления МВД России.

33.mchs.gov.ru На месте ДТП

Согласно данным ведомства, авария произошла на 74-м километре автодороги Владимир — Юрьев-Польский.

По предварительной информации, водитель ВАЗа при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом «ГАЗель».

В результате столкновения водитель ВАЗа и его пассажирка скончались на месте, шесть пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу с различными травмами.

Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства и виновника произошедшего.