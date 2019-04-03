Челябинск, 3 апреля, 2019, 22:03 — ИА Регнум. В Челябинске обманутые дольщики компании «Речелстрой» снова добились внимания чиновников. Возле здания дома правительства региона с ними встретился исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Шаль, сообщили журналистам в облправительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Стройка

На акцию протеста пришли более 100 человек. Людей волнуют медленные темпы строительства домов. К ним вышел Шаль, который заверил, что областые власти работают над проблемой и продолжат это делать до тех пор, пока не помогут всем дольщикам «Речелстроя»,

Он также пообещал, что уже в течение полутора месяцев будет сдан ещё один дом в микрорайоне «Чурилово Lake City», кроме того, есть график достройки ещё трёх домов.

Кроме того, участники встречи договорились, что 11 апреля соберутся снова. У пришедших будет шанс изложить свои проблемы представителям СКР, прокуратуры и областного минстроя, а также встретиться с руководителем компании «Речелстрой» Андреем Пязоком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в микрорайоне «Чурилово Lake City» планировалось построить более 20 домов. Сдачи домов ожидали несколько лет назад, но многие объекты достроить не удалось. Осенью 2017 года дольщики смогли заручиться поддержкой президента России Владимира Путина. После этого часть домов удалось сдать. Строительство ведёт компания «Западный Луч».