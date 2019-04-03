Керчь, Крым, 3 апреля, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Восемь специальных скоростных катеров «Сарган» получат морские подразделения Росгвардии в Крыму, свидетельствуют материалы официального портала госзакупок, опубликованные 3 апреля.

Rosgvard.ru Катер «Сарган»

В частности, Росгвардия объявила два тендера на поставку двух и шести катеров «Сарган» на общую сумму 480 млн рублей.

Первые два катера должны быть переданы в войсковую часть Росгвардии в Керчи до ноября 2019 года. Остальные шесть — к ноябрю 2020 года.

Напомним, ранее глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщал о формировании специальной морской бригады в Керчи, которая будет осуществлять охрану Крымского моста.

Скоростные катера «Сарган» производства судостроительного завода «Море» прошли испытания в мае 2018 года.

Эти катера водоизмещением 12 тонн способны развивать скорость 44 узла (около 81,5 км/ч), до двух суток действовать в море автономно и могут пройти без дозаправки 413 морских миль. В базовом варианте они вооружаются двумя пулемётами, один из которых крупнокалиберный.