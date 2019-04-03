Москва, 3 апреля, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что он наслаждается искусством актера и комика Владимира Зеленского, который смог выйти во второй тур выборов президента Украины. Об этом сегодня, 3 апреля, пишут «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Лавров отметил, что он лично не знаком с Зеленским, но «наслаждается» его искусством.

«Я не знаком. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Наибольшее число голосов (30,24%) набрал Зеленский. При этом Зеленский до этой президентской кампании политикой не занимался, а был комиком и снимался в сериалах.

Второе место в первом туре занял действующий президент Пётр Порошенко, у него — 15,95% голосов.