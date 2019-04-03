Москва, 3 апреля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Россия подарит Кубе пять автозаков, которые находятся в оперативном управлении ИК №7 (исправительной колонии) управления ФСИН России по Башкирии. Соответствующее распоряжение правительства от 29 марта 2019 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

Zr.ru Автомобили «Оперативно-служебный типа АЗ» на шасси КамАЗ

Стоимость пяти автомобилей составляет 36,124 млн рублей, год выпуска всех транспортных средств — 2018.

В перечень передаваемого в дар транспорта входят пять автомобилей «Оперативно-служебный типа АЗ» на шасси КамАЗ — 65 117.

Обеспечением таможенного оформления транспорта без уплаты таможенных сборов за совершение действий, связанных с выпуском автомобилей, займется Федеральная таможенная служба (ФТС).

ИА REGNUM напоминает, ИК №7 находится в городе Мелеуз. С 2009 году здесь выпускаются оперативно-служебные автомобили типа АЗ (автозак), предназначенные для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Спецавтомобили производятся самых разных модификаций на базе шасси КамАЗ, «Газель» и «Валдай», вместимость от 7 до 52 человек. В 2012 и 2014 годах продукция колонии была отмечена на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех».