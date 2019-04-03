Россия подарит Кубе пять автозаков из башкирской колонии на 36 млн рублей
Москва, 3 апреля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Россия подарит Кубе пять автозаков, которые находятся в оперативном управлении ИК №7 (исправительной колонии) управления ФСИН России по Башкирии. Соответствующее распоряжение правительства от 29 марта 2019 года опубликовано на официальном портале правовой информации.
Стоимость пяти автомобилей составляет 36,124 млн рублей, год выпуска всех транспортных средств — 2018.
В перечень передаваемого в дар транспорта входят пять автомобилей «Оперативно-служебный типа АЗ» на шасси КамАЗ — 65 117.
Обеспечением таможенного оформления транспорта без уплаты таможенных сборов за совершение действий, связанных с выпуском автомобилей, займется Федеральная таможенная служба (ФТС).
ИА REGNUM напоминает, ИК №7 находится в городе Мелеуз. С 2009 году здесь выпускаются оперативно-служебные автомобили типа АЗ (автозак), предназначенные для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Спецавтомобили производятся самых разных модификаций на базе шасси КамАЗ, «Газель» и «Валдай», вместимость от 7 до 52 человек. В 2012 и 2014 годах продукция колонии была отмечена на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех».