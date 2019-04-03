Москва, 3 апреля, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и его бывший соперник, ирландец Конор Макгрегор, продолжили обмен резкими заявлениями в социальных сетях.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

В ответ на очередные оскорбления со стороны оппонента Нурмагомедов на своей странице в Instagram назвал Макгрегора насильником, а также обвинил его в лицемерии.

«Насильник, ты насильник. Ты лицемер, который не отвечает за свои поступки. Справедливость найдёт тебя. Мы ещё встретимся», — написал Нурмагомедов.

Ранее Конор Макгрегор разместил в социальной сети оскорбления в адрес супруги российского спортсмена, однако затем удалил публикацию.

https://twitter.com/TeamKhabib/status/1113488568037593088

Напомним, в марте стало известно, что правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии. По информации The New York Times, женщина выступила с обвинениями в адрес спортсмена в конце минувшего года, заявив, что подверглась насилию с его стороны в одном из отелей Дублина.

26 марта Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (MMA). В своём последнем бое осенью 2018 года ирландец потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова.

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