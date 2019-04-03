Киев, 3 апреля, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Украина вступила в НАТО «одной ногой», заявил 3 апреля замглавы украинского военного ведомства Олег Шевчук в интервью порталу «Тиждень.ua».

JosepMonter Грязь

По словам Шевчука, такой мощный результат был достигнут благодаря изменениям схемы военных закупок.

«Минобороны подписало соглашение с Агентством НАТО по поддержке и снабжению об установлении отношений в сфере купли-продажи в поддержку несистемных брокерских услуг для ВСУ», — сказал заместитель министра обороны Украины.

Теперь, пояснил Олег Шевчук, украинские военные структуры стали меньше зависеть от России.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина официально отказалась от внеблокового статуса в 2014 году и с тех пор регулярно заявляет о своём жгучем желании добиться членства НАТО.

Стоит отметить, что альянс не спешит пополняться украинской составляющей, ограничиваясь обещаниями и словесными поощрениями.

В 2019 году президент Украины Пётр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу официальное письмо с просьбой показать план предоставления членства. Столтенберг не дал ему внятного ответа.