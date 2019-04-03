Киев, 3 апреля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Государственному предприятию НСК «Олимпийский» (главный стадион Украины) не поступало официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе НСК «Олимпийский» вечером 3 апреля, комментируя инициативу Владимира Зеленского о проведении дебатов с Петром Порошенко на этом стадионе, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе. В случае поступления соответствующих предложений администрация НСК «Олимпийский» будет рассматривать их в рабочем порядке», — говорится в сообщении.

В НСК «Олимпийском» отдельно подчеркнули, что являются «аполитичным государственным предприятием» и потому не принимают никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины.

ИА REGNUM напоминает, ранее сегодня, 3 апреля, Зеленский обнародовал специальное видеообращение, в котором официально вызвал на дебаты Порошенко. Зеленский ставит ряд условий, в частности, что дебаты должны состояться перед народом Украины на главном стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве. В команде Порошенко уже заявили, что на стадион действующий президент не пойдет, но готов дебатировать в телестудии.

Второй тур президентских выборов должен состояться на Украине 21 апреля.