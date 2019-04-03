Екатеринбург, 3 апреля, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Российские студенты могут обойтись без льготного проезда в общественном транспорте, ведь они «всегда могут заработать на машину». С таким заявлением 3 апреля на заседании комиссии по молодёжной политике и образованию Екатеринбургской гордумы выступила депутат Елена Дерягина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Член «Единой России» отреагировала на предложение одного из депутатов гордумы о предоставлении студентам бесплатного проезда в общественном транспорте.

«Студенты всегда найдут способ заработать себе на машину, когда учатся, не говоря уже о проезде», — заявила Дерягина.

Чуть позже депутат добавила, что не является противницей льгот, но лучше было бы предложить бесплатный проезд для пенсионеров и ветеранов.

Нельзя сказать, что остальные члены комиссии по молодёжной политике и образованию отнеслись по-иному к «студенческой» инициативе. Автор инициативы Андрей Пирожков предложил поддержать льготу, не углубляясь в финансовую сторону вопроса. Однако вопрос не включили в повестку заседания комиссии, а ему самому порекомендовали подать заявку в другие комиссии.

Напомним, 25 марта 2019 года вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов с настороженностью встретил идею бесплатного проезда для студентов.

«Кубышка-то одна. Где взять эти деньги? Если мы одним компенсируем проезд — то кого мы обнулим?» — задался вопросом чиновник.