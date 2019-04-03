Москва, 3 апреля, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Несколько десятков свидетелей будут вызваны в суд для дачи показаний по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом 3 апреля сообщил журналистам адвокат Игорь Бушманов.

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По его словам, всего в ходе расследования было допрошено более 60 свидетелей. «Следствие посчитало целесообразным представить для того, чтобы иметь возможность допросить в судебном заседании, 45 свидетелей», — цитирует адвоката RNS.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Пресненском районном суде Москвы состоялись предварительные слушания по уголовному делу о драках с участием Кокорина и Мамаева. С 9 апреля суд приступит к рассмотрению дела по существу, заседания будут проходить в открытом режиме.

По ходатайству следствия суд также продлил фигурантам дела меру пресечения в виде ареста на шесть месяцев — до 25 сентября 2019 года.