Москва, 3 апреля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова не исключает, что материнский капитал в будущем будут выдавать при рождении первого ребёнка. Возможность таких мер обсуждалась в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Дейнека. Мать. 1932

Ведущая ток-шоу Ольга Скабеева поинтересовалась у вице-премьера, стоит ли в России выдавать материнский капитал при рождении первенца.

«Мы с вами понимаем, что счастье не в деньгах. Но как женщину после 35 лет уговорить рождать? Первое, что приходит в голову: давать материнский капитал за первого ребенка», — сказала Скабеева.

В ответ Голикова сообщила, что в правительстве РФ рассматривают и такие меры.

«Я не буду скрывать, и такие варианты обсуждаются. Это очень большие финансовые вложения. Сейчас у нас действует три вида поддержки из федерального бюджета: поддержка на первого ребёнка, поддержка на второго ребёнка и поддержка на третьего и последующих детей. Эти дополнения на первого ребёнка и частичное дополнение возможностей использования материнского капитала на второго ребенка и изменения по третьему ребенку были приняты президентом в конце 2017 года и сейчас рано говорить, как они повлияли на мотивацию семей к рождению первого, вторых и последующих детей», — отметила Голикова.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ обсуждают дополнительные меры, которые бы стимулировали рост рождаемости в России.