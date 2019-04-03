Киев, 3 апреля, 2019, 21:15 — ИА Регнум. В команде Петра Порошенко отреагировали на ультиматум Владимира Зеленского относительно проведения дебатов перед вторым туром президентских выборов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Напомним, ранее сегодня, 3 апреля, Зеленский обнародовал специальное видеообращение, в котором официально вызвал на дебаты Порошенко. Зеленский ставит ряд условий, в частности, что дебаты должны состояться перед народом Украины на главном стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Президент Порошенко — европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты», — заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, на стадион к Зеленскому может прийти Андрей Павелко (президент Федерации футбола Украины — ред.) — только не дискутировать, а сыграть в футбол.

ИА REGNUM напоминает, что 20 марта первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко зарегистрировала законопроект об обязательных дебатах между участниками второго тура президентских выборов.

Сам Порошенко также заявил, что ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты.

«И если кто-то будет уклоняться, то это значит, что ему нечего сказать», — сказал он 31 марта, после окончания первого тура президентских выборов.