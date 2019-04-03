Москва, 3 апреля, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Ущерб Крыму от аннексии Украиной превышает 1,5 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, об этом в ходе заседания рабочей группы сообщил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM

«По самым скромным подсчетам, размер ущерба по обозначенным направлениям уже значительно превышает сумму в 1,5 трлн (рублей)», — сказал парламентарий.

При этом, по его мнению, размер упущенных доходов бюджета полуострова за 23 года нахождения в составе Украины может составлять порядка 690 млрд рублей.

Депутат предложил включить в сумму ущерба ежегодную арендную плату за пребывание Черноморского флота. Отдельно предлагается подсчитать ущерб от энергетической, водной, продуктовой, транспортной, информационной блокад, от санкций, по его словам, «общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 млрд рублей». Также учесть планируется экологический ущерб.

Кроме того, предлагается учесть «вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки».

Отдельно предлагается оценить моральный ущерб.

В Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы, сформированной по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Первые наработки ожидаются уже к маю, в Госдуме к подсчету ущерба Крыму привлекаются и активные граждане — парламентарии ждут писем с фактами и предложениями. Ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников привел в пример детский лагерь «Артек», на восстановление которого пришлось выделить около 30 млрд рублей.