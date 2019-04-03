Слова Голиковой о росте смертности — дополнительное стимулирование элиты?
Екатеринбург, 3 апреля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Слова вице-премьера Татьяны Голиковой о росте смертности в 32 регионах России могли нести более административно-регулирующий характер, ориентированный на дополнительное стимулирование административной элиты для реализации установок Кремля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.
Эксперт отметил, что, по словам Голиковой, смертность выросла в 32-х регионов, но субъектов Федерации в стране 85. «В остальных, получается, она уменьшилась?» — задался общественник вопросом.
«Таким образом, мы вынуждены говорить о статистике выборочной. Но! На самом деле различия в регионах по уровням смертности были всегда и поэтому выводы нужно делать не только в целом (тут можно и ошибиться), а в частности, по каждому. Иначе мы смешаем в кучу регионы «молодые» и «старые», депрессивные и передовые. Растущие, в том числе за счёт положительной миграции, и со снижением количества населения где, как не сложно предположить, остаётся население возрастное (что предполагает рост смертности), а молодое, наоборот, мигрирует, снижая показатели смертности по новому месту жительства. Так что и в данном случае мы в использовании статистики можем увидеть и определённую политику. Какую? Тут уже нужно смотреть контекст выступления», — отметил эксперт.
Он также обратил внимание на слова Голиковой о том, что высокое значение имеет побуждение россиянок к рождению первого ребёнка, для того, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте, а также на её слова о борьбе с онкологическими заболеваниями и о «бережливых поликлиниках». По его мнению, здесь очевидна корреляция с посылами последнего послания президента России Владимира Путина.
«Также следует отметить и акцент на профилактику (усиление мер антитабачной, антиалкогольной направленности). Вот насколько он реализуем — второй вопрос», — сказал Максим Стародубцев.
«При этом, в сущности, особых изменений, как в риторике, так и реальных действиях, в 2019 году от 2018-го (впрочем — и от 2017-го) не видно. Поэтому лично у меня складывается мнение, что данное выступление носило более административно-регулирующий характер, ориентированный на дополнительное стимулирование административной элиты для реализации установок Кремля. В том числе в контексте активизировавшейся кадровой ротации. Типа: «не забывайте, там, где смертность будет расти, будут: как работать другие губернаторы, так и рекомендованы к избранию другие лица», — заключил эксперт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Татьяна Голикова выступала в Госдуме в рамках правительственного часа. Там она сделала несколько заявлений, в том числе и о выросшей в 32-х регионах России смертности.