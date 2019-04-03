Екатеринбург, 3 апреля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Слова вице-премьера Татьяны Голиковой о росте смертности в 32 регионах России могли нести более административно-регулирующий характер, ориентированный на дополнительное стимулирование административной элиты для реализации установок Кремля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США

Эксперт отметил, что, по словам Голиковой, смертность выросла в 32-х регионов, но субъектов Федерации в стране 85. «В остальных, получается, она уменьшилась?» — задался общественник вопросом.

«Таким образом, мы вынуждены говорить о статистике выборочной. Но! На самом деле различия в регионах по уровням смертности были всегда и поэтому выводы нужно делать не только в целом (тут можно и ошибиться), а в частности, по каждому. Иначе мы смешаем в кучу регионы «молодые» и «старые», депрессивные и передовые. Растущие, в том числе за счёт положительной миграции, и со снижением количества населения где, как не сложно предположить, остаётся население возрастное (что предполагает рост смертности), а молодое, наоборот, мигрирует, снижая показатели смертности по новому месту жительства. Так что и в данном случае мы в использовании статистики можем увидеть и определённую политику. Какую? Тут уже нужно смотреть контекст выступления», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на слова Голиковой о том, что высокое значение имеет побуждение россиянок к рождению первого ребёнка, для того, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте, а также на её слова о борьбе с онкологическими заболеваниями и о «бережливых поликлиниках». По его мнению, здесь очевидна корреляция с посылами последнего послания президента России Владимира Путина.

«Также следует отметить и акцент на профилактику (усиление мер антитабачной, антиалкогольной направленности). Вот насколько он реализуем — второй вопрос», — сказал Максим Стародубцев.

«При этом, в сущности, особых изменений, как в риторике, так и реальных действиях, в 2019 году от 2018-го (впрочем — и от 2017-го) не видно. Поэтому лично у меня складывается мнение, что данное выступление носило более административно-регулирующий характер, ориентированный на дополнительное стимулирование административной элиты для реализации установок Кремля. В том числе в контексте активизировавшейся кадровой ротации. Типа: «не забывайте, там, где смертность будет расти, будут: как работать другие губернаторы, так и рекомендованы к избранию другие лица», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Татьяна Голикова выступала в Госдуме в рамках правительственного часа. Там она сделала несколько заявлений, в том числе и о выросшей в 32-х регионах России смертности.