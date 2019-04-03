Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Пожарные локализовали пожар в здании АО «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» на Выборгской стороне Санкт-Петербурга. Ранг пожара понижен до № 1-БИС, затем снижен до №1.
В то же время корреспондент ИА REGNUM, находящийся на месте ЧП, пока еще наблюдает открытый огонь внутри здания. В небо поднимается дым от пожара.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, еще до прибытия пожарных из здания на Гельсингфорсской улице самостоятельно вышли четыре человека. В 2−3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Из-за угрозы распространения огня в 19:10 мск ранг пожара был повышен до № 2. В 20:03 мск пожар был локализован, ранг пожара понижен.
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — подчеркнули в ГУ МЧС.
На месте ЧП работает передвижная лаборатория, измеряющая концентрацию вредных веществ в воздухе.
К ликвидации пожара привлечено более 100 человек и 33 единицы техники.
ОБНОВЛЕНИЕ: Как позже уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, проведёнными замерами превышения опасных веществ в воздухе вблизи места пожара не зафиксировано. Открытое горение было ликвидировано в 20:40 мск.