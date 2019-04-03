Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Пожарные локализовали пожар в здании АО «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» на Выборгской стороне Санкт-Петербурга. Ранг пожара понижен до № 1-БИС, затем снижен до №1.

Дарья Драй ИА REGNUM Тушение пожара на территории прядильного комбината «Красная нить «

В то же время корреспондент ИА REGNUM, находящийся на месте ЧП, пока еще наблюдает открытый огонь внутри здания. В небо поднимается дым от пожара.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на территории прядильного комбината «Красная нить»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на территории прядильного комбината «Красная нить»

Как уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, еще до прибытия пожарных из здания на Гельсингфорсской улице самостоятельно вышли четыре человека. В 2−3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).

Дарья Драй ИА REGNUM Тушение пожара на территории прядильного комбината «Красная нить»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на территории прядильного комбината «Красная нить»

Из-за угрозы распространения огня в 19:10 мск ранг пожара был повышен до № 2. В 20:03 мск пожар был локализован, ранг пожара понижен.

Дарья Драй ИА REGNUM Обгоревшее здание прядильного комбината «Красная нить»

Дарья Драй ИА REGNUM Фельдшер спецчасти МЧС

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — подчеркнули в ГУ МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Обгоревшее здание прядильного комбината «Красная нить»

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на территории прядильного комбината «Красная нить»

На месте ЧП работает передвижная лаборатория, измеряющая концентрацию вредных веществ в воздухе.

Дарья Драй ИА REGNUM Тушение пожара на территории прядильного комбината «Красная нить»

Дарья Драй ИА REGNUM Работа пожарной службы на месте ЧП

К ликвидации пожара привлечено более 100 человек и 33 единицы техники.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа пожарной службы на месте пожара

Дарья Драй ИА REGNUM Тушение пожара на территории прядильного комбината «Красная нить»

ОБНОВЛЕНИЕ: Как позже уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, проведёнными замерами превышения опасных веществ в воздухе вблизи места пожара не зафиксировано. Открытое горение было ликвидировано в 20:40 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на территории прядильного комбината «Красная нить»