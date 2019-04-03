Москва, 3 апреля, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Владимир Зеленский ничем не лучше действующего президента Украины Петра Порошенко — оба кандидата во главу угла ставят личную финансовую выгоду. Такое мнение высказал политолог Николай Платошкин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, Порошенко сумел очень грамотно разделить голоса украинцев при помощи многочисленных кандидатов, которым симпатизировали одни и те же социальные группы. Таким образом, голоса за оппонентов действующего президента были поделены на многих кандидатов, что и позволило ему выйти во второй тур.

«Этот негодяй прорвался. Он очень умело расколол «российский» электорат на Зеленского и Бойко. Он очень умело расколол «тимошенковский» электорат еще на три человека и едва прорвался. Зеленский и Порошенко — люди одного поля ягоды. Я презираю таких людей. Для них «бабло» любой целой, денежные знаки — самое главное в жизни. Он спонсировал нацистский батальон в Днепропетровске, называл жителей Донбасса «мразью», — сказал Платошкин.

По мнению политолога, России и украинцам более выгодна победа Порошенко, чем Зеленского.

«Лучше ужасный конец бандеровского режима, чем ужас без конца. Зеленский — обманка, он ещё на год всё это задержит», — отметил политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, букмекерские конторы дают Зеленскому намного больше шансов на победу во втором туре, чем Порошенко.