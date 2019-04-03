Киев, 3 апреля, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский признаёт нормандский формат и Минские соглашения как основу для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом 3 апреля заявил его политический советник Дмитрий Разумков в интервью телеканалу Zik.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если говорить о нормандском формате, то его продолжением являются минский формат и Минские соглашения», — сказал Разумков, добавив, что «другого варианта, кроме Минска, пока нет».

Вместе с тем представитель штаба Зеленского отметил, что у кандидата в президенты есть предложения о расширении этих форматов «за счёт подписантов Будапештского меморандума — США и Великобритании».

Напомним, во второй тур президентских выборов на Украине, назначенный на 21 апреля, выходят актёр и шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко.

После обработки 99,99% бюллетеней Зеленский лидирует в первом туре выборов с результатом 30,24%, Порошенко набирает 15,95% голосов.