Киев, 3 апреля, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Победивший в первом туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский и его штаб ведут себя так, как будто дебаты нужны исключительно оппоненту Зеленского, а не гражданам, заявила сегодня, 3 апреля, политолог Олеся Яхно.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

«Да и непоследовательность позиции выглядит как-то странно. Вначале Зеленский говорит, что готов к дебатам, а затем его представители заявляют, что обществу якобы не очень-то и нужны дебаты, и что Зеленский придет, если ему позволит концертный график… Между тем даже уже к тому, что успели сказать как сам Зеленский, там и представители его штаба, есть масса вопросов», — отметила, в частности, Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что изначально и Зеленский, и Порошенко заявили о готовности участвовать в дебатах накануне второго тура президентских выборов.

2 апреля политолог, спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что теоретически кандидат готов к дебатам, если это согласуется с его графиком гастролей. Вместе с тем он выразил сомнение, что обществу это нужно.

«Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам… Я не совсем понимаю по графикам, это вопрос к пресс-службе. А в рамках того, насколько это нужно украинскому обществу, это тоже вопрос. Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит», — заявил Разумков.

Вечером 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский официально вызвал на дебаты своего соперника во втором туре президентских выборов, действующего главу государства Петра Порошенко.

«Вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — заявил актер, подчеркнув, что дает Порошенко 24 часа, чтобы определиться со своей позицией.

Вместе с тем кандидат выставил ряд условий: дебаты должны состояться перед народом Украины на главном стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве, все каналы имеют право транслировать эти дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать на них, кандидаты должны обязательно пройти предварительную медицинскую экспертизу.

Реакции из президентского лагеря в ответ на призыв Зеленского пока не последовало.