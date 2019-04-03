Москва, 3 апреля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В правительстве России обсуждают новые варианты финансовой поддержки семей при рождении детей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Очевидно, что нам, скорее всего, придётся принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано с многими аспектами, в том числе и для сохранения российской нации», — отметила чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост смертности в 32 регионах эксперты объясняют общим старением населения, суррогатным алкоголем и низкой стоимостью сигарет, а также проблемами в медицине.