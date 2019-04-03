Москва, 3 апреля, 2019, 20:14 — ИА Регнум. В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы. Об этом 3 апреля сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Витамины

По информации издания, данная инициатива в настоящее время обсуждается в рамках рабочей группы в Министерстве труда и социальной защиты России.

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ Александр Батурин отметил, что население страны практически повсеместно испытывает недостаток микронутриентов. В первую очередь, граждане нуждаются в витамине D, кальции и витаминах группы В.

Предполагается, что для восполнения нехватки этих веществ граждане будут принимать витамины три месяца в год, что будет обходиться им в дополнительные 604,8 рубля. Согласно расчёта, это приведёт к увеличению на 6% прожиточного минимума, который рассчитывается в России исходя из стоимости потребительской корзины.